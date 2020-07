Des tentes "gouttes" pour camper dans les arbres

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Au départ, Dre Wapenar a créé ces tentes suspendues pour des militants écologistes dans les années 90. "Je voulais proposer un projet aux activistes qui s'enchaînent autour des troncs des arbres pour les protéger de l'abattage. Je voulais leur offrir un séjour confortable, c'est pour ça que j'ai conçu une tente comme celle -ci", explique-t-il. Prix d'une nuitée : 70 euros par tente. L'expérience est aussi possible aux Etats-Unis, aux Pays-Bas et même en France.

Des utilisateurs ravis

"Ça me donnait vraiment envie de camper, mais d'une manière spéciale. Je pensais que c'était une excellente idée. Quand nous sommes arrivées ici, nous ne savions pas à quoi nous attendre mais nous sommes vraiment contentes. C'est très confortable ici", se réjouit une femme qui a testé la tente "goutte". "J'aime la façon dont les tentes sont faites. Elles sont différentes de ce qu'on voit d'habitude, ça change d'une simple tente ou d'un camping. En plus, nous sommes peu nombreux. Il n'y a que quatre de ces gouttes. Je suis content que ce soit si petit et si original", s'enthousiasme un autre utilisateur.