DIRECT. Déchets nucléaires à Bure : quelques centaines d'opposants manifestent malgré l'interdiction de la préfecture

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BURE

: Sous un ciel bas et gris, dans la Meuse, les manifestants antinucléaire approchent du bois Lejuc, le site d'où certains ont été évacués il y a une dizaine de jours.

: Les militants anti-nucléaires de #Bure interdisent, plutôt agressivement, la prise de son et d'images de la part des journalistes. Ils prennent la direction du bois lejuc #cigeo





: Filons prendre des nouvelles de la manifestation des opposants au projet d'enfouissement de déchets nucléaires dans la Meuse. Selon les organisateurs, le cortège interdit par la préfecture réunit "plusieurs centaine de personnes". Une équipe de France Bleu est sur place.

: Selon une journaliste de l'AFP sur place, des centaines d'opposants au projet d'enfouissement des déchets nucléaires dans la Meuse sont actuellement réunies dans le calme à Mandres-en-Barrois. Les forces de l'ordre procèdent à des contrôles dans le secteur.

: Saisi par les opposants au projet Cigéo d'enfouissement des déchets nucléaires dans la Meuse, le tribunal administratif de Nancy vient de rejeter le référé liberté qu'ils avaient déposé pour contester l'interdiction de la manifestation de cet après-midi.

: Les propos du secrétaire d'Etat Sébastien Lecornu sur franceinfo passent mal auprès des opposants au projet d'enfouissement de déchets nucléaires dans la Meuse. Sur Twitter, les militants dénoncent une "stigmatisation" de la part du gouvernement avant la manifestation interdite de cet après-midi.

: L'eurodéputée écologiste Michèle Rivasi qualifie de "déni de démocratie" l'interdiction de la manifestation dans la Meuse, où les autorités craignent des débordements. "Si on commence à sortir ces arguments, on ne fait aucune manifestation", affirme-t-elle sur franceinfo.

: "On ne va pas se laisser intimider par des personnes qui prennent la voie de la radicalisation."



Sur franceinfo, Sébastien Lecornu défend l'interdiction de manifester décidée par la préfecture de la Meuse. Il évoque notamment l'absence de "dépôt initial de demande d'autorisation de manifestation" et la présence possible de "personnes plutôt connues pour leur violence et leur radicalité".

: La préfète de la Meuse a interdit les manifestations dans les communes limitrophes du bois Lejuc, car elles sont, selon elle, "susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public". Elle redoute des débordements, une semaine après l'évacuation des opposants qui occupaient le site.

: Des opposants au projet d'enfouissement de déchets nucléaires de Bure (Meuse) commencent à se rassembler à Mandres-en-Barrois. Des débats vont se tenir durant la matinée, avant un point-presse à 13 heures et une "marche collective" à 14 heures vers le site du bois Lejuc.