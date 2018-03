Bure : affrontements pendant la manifestation antinucléaire

Ce samedi 3 mars, des échauffourées ont eu lieu entre les forces de l'ordre et les opposants au projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure (Meuse). "Toute l'après-midi, on a senti de la détermination dans les deux camps. Côté préfecture, on rappelle que la manifestation sur ce site n'avait pas été déclarée. Elle a donc déployé de grands moyens : plus de 500 gendarmes étaient mobilisés. Face à eux, plus de 300 opposants sont motivés pour se faire entendre, et certains pour en découdre avec les autorités", relate Lilya Melkonian.

La lassitude des habitants

La situation était tendue. Les habitants de Bure sont fatigués et résignés par la situation. Quelques opposants ont prévu de rester sur place tout le week-end pour tenter de s'installer à nouveau au plus près du site d'enfouissement.

