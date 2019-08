Décharges sauvages : un maire de l'Ariège fait la chasse aux pollueurs

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Sur un petit chemin de la commune de Verniolle, dans l'Ariège, un lieu pose problème au maire. "Un entrepreneur indélicat a déchargé des plaques à l'amiante", s'offusque Numen Munoz, maire sans étiquette de Verniolle. La déchetterie spécialisée en désamiantage est à 40 kilomètres. Se débarrasser de ces plaques est désormais à la charge de la mairie.

Des problèmes récurrents

Ce type d'incivilités coûte chaque année près de 6 000 euros à la municipalité. Les détritus et encombrants laissés sur le trottoir sont des problèmes récurrents. C'est intolérable pour la plupart des habitants. "Les gens s'en foutent, tout simplement. On a ça à la maison, donc on va le mettre plus loin et puis voilà", explique un habitant de la commune à bord de son véhicule. "Si chacun est un peu plus responsable, si chacun ramassait un papier à chaque fois qu'il passait, peut-être que le problème serait réglé de façon très simple, de façon très citoyenne", pense un autre habitant de la commune.

