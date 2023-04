Après un documentaire sur la Papouasie et la découverte de l’une des dernières régions du monde encore inexplorées par l’homme, le vidéaste Seb se dirige vers une autre expédition au Kirghizistan. Une occasion de mettre en lumière le phénomène du GLOF (Glacial Lake Outburst Flood) et de tirer la sonnette d’alarme sur le réchauffement climatique.

Accompagné de spéléologues et d’un spécialiste des glaciers, Seb, vidéaste, souhaitait offrir à la fois “un divertissement” et "sensibiliser” à sa manière, à travers son regard. “On est une équipe éclectique. Pour les spéléologues, le but est d'aller cartographier. Pour le spécialiste des glaciers, c'est pour mieux comprendre, parce que son métier, c'est aussi de sensibiliser”. Dans cette aventure, le vidéaste sort de sa zone de confort pour explorer un endroit hostile : “J'ai appris plein de choses. Ça m'ouvre peut-être aussi un peu plus à peut-être sensibiliser, peut-être me responsabiliser moi-même”, explique Seb.

Le GLOF, une catastrophe naturelle méconnue

Si cette destination était privilégiée par l’équipe, c’est surtout pour étudier et documenter un phénomène particulier et récurrent : le GLOF. “Ce qui nous concerne surtout, c'est le lac Merzbacher. Chaque année, des mètres cubes d'eau se vident d'un seul coup et se déversent comme un tsunami des kilomètres plus bas. Quand cet événement se produit, l’eau se déverse jusqu’en Chine : “C'est une catastrophe naturelle. Et il y a des millions de personnes dans le monde qui sont soumises à ce potentiel danger. En l'occurrence, avec le dérèglement climatique, ce phénomène-là en particulier va s'accroître”.



À travers son documentaire et sa traversée, Seb met en lumière les potentielles causes qui pourraient être attribuées à ce phénomène mais c’est surtout l'occasion de les comprendre : “Des immenses galeries ont sûrement été creusées par l'eau de fonte, ou de vidange et nous, on y est pour essayer de trouver ces galeries pour comprendre le parcours de l'eau”. Dans son reportage, il explique que l’eau de fonte du glacier est essentielle puisqu’elle fournit en eau douce les populations, le bétail, les cultures, l'électricité ou encore les écosystèmes. En ce sens, l’impact du rejet du CO2 est néfaste car il réchauffe tout, en particulier les glaciers, qui engagent ainsi une fonte plus rapide.