Brut.

“Je pense que ça fait toujours peur à une chenille de devenir papillon.” Voilà ce qu’a déclaré le président de la République Emmanuel Macron face à une foule d’entrepreneurs. Il était présent ce jeudi 6 octobre au BIG Inno Génération 2022, un évènement organisé par BPI France. Cette huitième édition était placée sous le thème de la métamorphose. Le Président a tenu le discours d’ouverture de cette édition.

“On peut se dire qu’on est dans un monde qui va s’effondrer”

“Les temps que nous vivons font peur parce que, je le dis parfois, c’est le retour de l'impensable. On a vécu tous ensemble le covid. (...) Vous vivez dans un monde ouvert, on vous disait aller plus à l’export, boum! Du jour au lendemain, on a plus le droit de prendre l’avion, on ferme, il y a des interdictions à l’export. On pensait vivre dans un monde de paix infinie, boum! La guerre revient. On pensait que, il y a quelques années, les ressources, en particulier naturelles, étaient aussi infinies. Là, la transition a été plus lente mais elle a été aussi brutale et on en vit les conséquences”, énumère le Président.

“Face à ça, on peut se dire qu’on est dans un monde qui va s’effondrer. C’est la première manière de réagir à l'impensable: c'est le repli sur soi, l'effondrement psychologique, collectif. (...) Il y a une autre manière de faire, c'est la métamorphose. C’est de se dire que tout change autour de moi, mais que jusqu’à présent, on a collectivement réussi à faire face à tous ces changements”, continue Emmanuel Macron.