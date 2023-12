Hydrogène naturel : "On ne peut pas laisser dormir cette ressource", déclare Emmanuel Macron - (FRANCE TELEVISIONS)

"La France peut devenir un des pays pionniers dans cette énergie du futur", a estimé le président de la République, lundi, à Toulouse.

La France compte accélérer la recherche sur l'hydrogène naturel, aussi appelé "hydrogène blanc". C'est ce qu'a assuré Emmanuel Macron, lundi 11 décembre à Toulouse, alors que le premier permis de recherche de réserves d'hydrogène blanc a été accordé dans les Pyrénées-Atlantiques début décembre. "Nous allons mettre des financements massifs pour explorer l'hydrogène blanc", a déclaré le président de la République, sans préciser les montants en jeu, lors d'un discours en forme de bilan deux ans après le lancement de France 2030.

"On ne peut pas laisser dormir cette ressource", a estimé Emmanuel Macron, affirmant que "la France p[ouvai]t devenir un des pays pionniers dans cette énergie du futur". Il s'agit, selon le président de la République, de "franchir un cap en termes de disponibilité de l'hydrogène" et d'"avancer sur les techniques extractives les plus respectueuses de l'environnement".

Sur la filière de hydrogène, Emmanuel Macron assure que les Français sont "les meilleurs et les plus sûrs d'Europe" grâce à son parc nucléaire, son électricité décarbonée, l'électrolyse bas carbone qui va permettre de produire de l'hydrogène propre et grâce aux gigafactories d'électrolyseurs françaises.