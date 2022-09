Seine-Maritime : les falaises d'Étretat menacées par l'érosion

Les falaises d'Étretat reculent de 20 centimètres, en moyenne, par an. Un phénomène inquiétant et aggravé par le réchauffement climatique.

Le 1er janvier dernier, un témoin a filmé un éboulement sur la falaise d'Étretat, en Seine-Maritime. Un phénomène impressionnant mais naturel. La côte normande, longue d'environ 150 kilomètres, est victime de l'érosion. De plus en plus visible, elle ronge la terre inexorablement. Les falaises d'Étretat, hautes de 100 mètres en moyenne, sont composées de calcaire. Elles reculent de 20 centimètres, en moyenne, par an. Aujourd'hui, elles sont étudiées de près par les scientifiques, qui analysent les phénomènes liés à l'érosion.

Des falaises dangereuses

Le changement climatique, observé ces dernières années, est un facteur aggravant. Belles mais dangereuses, les falaises d'Étretat doivent être protégées. Ceux qui s'en approchent doivent aussi s'en méfier. C'est notamment le cas des résidents, dont les maisons et les jardins sont désormais trop proches du précipice. Certains logements devront être détruits dans les mois à venir. Plusieurs communes du littoral normand sont directement concernées par cette érosion.