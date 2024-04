Reportage "Le panorama est désolant" : en Catalogne, l'impact de la sécheresse persistante sur la production de vin

C’est une conséquence très concrète de la sécheresse qui sévit à Barcelone et dans sa région. L'entreprise viticole Freixenet, célèbre producteur de cava, ce vin mousseux catalan qui remplace souvent le champagne en Allemagne, en Belgique et au Royaume-Uni, va licencier temporairement 80% de ses effectifs – 600 personnes – pour cause de sécheresse.

Sous un soleil intense, des pieds de vigne à moitié mort, un feuillage moins développé… Dans le Penedès, la région où l'on produit le cava, les vignobles souffrent. Soisig Darnay est paysagiste, spécialisée dans la viticulture. Elle travaille depuis 20 ans dans le Penedès : "Ici, on a des vignes qui ont environ 20-25 ans. On pourrait penser qu'elles sont suffisamment profondes pour résister à la sécheresse. Sauf que, comme c'est trois ans de sécheresse, les racines qui descendent à 2-3 mètres ont séché également et elles sont en train de mourir. Il y a environ 30% de ce champ qui est mort ou qui sera incapable de produire cette année."

"L'impact est énorme"

Freixenet, leader mondial du vin mousseux, dont le nom s’affiche partout ici évoque un cas de force majeur pour mettre en chômage partiel 80% de ses effectifs. Un coup de massue pour Josep Marugat, responsable du secteur vigne pour le syndicat Unio de Pagesos : "Beaucoup de gens travaillent chez Freixenet. L’impact est énorme. On parle d’une entreprise qui produit 40% de toutes les bouteilles de Cava. C’est très inquiétant car on voit bien que c’est de plus en plus difficile de maintenir la viabilité de cette activité."

L'entreprise viticole Freixenet, dans le Penedès, à l'ouest de Barcelone (Espagne). Avril 2024 (HENRY DE LAGUERIE / RADIO FRANCE)

Lui-même producteur de cava bio dans le Penedès, Josep Marugat s’attend à une nouvelle année très difficile : "Mes vignes souffrent autant que les autres, voire plus. Elles sont à moitié sèches, elles ont du mal à germer et à pousser. Le panorama est désolant." La sécheresse bouleverse le quotidien des viticulteurs catalans.

Elle a d’ailleurs d’autres conséquences plus inattendues, explique Soisig Darnay : "C'est la sécheresse qui fait que la faune aussi est affamée. On a des sangliers, des chevreuils qui cherchent à manger et qui s'attaquent en priorité aux vignes isolées au milieu de la forêt. Par exemple, les chevreuils mangent les pousses des jeunes plants au printemps. Ils peuvent éliminer complètement la production d'une parcelle entière." Au-delà de Freixenet, c’est toute la filière du cava catalan qui est en détresse. Des vignes devront être arrachées. Les syndicats craignent une cascade de licenciements.