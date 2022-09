Réchauffement climatique : le Pakistan en proie à des inondations meurtrières

Un tiers du Pakistan est submergé, mercredi 14 septembre. Les maisons émergent à peine des grandes étendues d'eau et les inondations ont été meurtrières. La situation pourrait encore empirer, puisque le barrage qui retient le plus grand lac du pays menace de céder à tout moment. "Quand on regarde le niveau de l'eau et ce barrage, nos cœurs s'arrêtent. Ce n'est pas juste de l'eau, c'est une bombe qui risque à tout instant d'exploser et d'engloutir nos maisons", explique un Pakistanais.

Des inondations exceptionnelles au Pakistan

En trois mois, un lac a englouti plusieurs villes et des canaux ont été percés afin d'essayer de soulager la pression. Deux lacs distants de 160 km se rejoignent désormais, engloutissant au passage plusieurs villages. Au total, 1,6 million de bâtiments ont été détruits. Les habitants tentent de fuir. "Il y a de l'eau partout, j'ai deux bateaux. Mais comment voulez-vous que je transporte tout le monde", demande un homme. Ces millions de réfugiés dorment sous des tentes. Le Pakistan n'avait jamais connu de telles inondations causées par le dérèglement climatique.