Réchauffement climatique : plus 4° en France en 2100 ?

Un réchauffement à plus de 4° en 2100, c'est le scénario retenu par le gouvernement pour son futur plan d'adaptation climatique. Une grande consultation publique sur le sujet sera lancée mardi 23 mai.

Des nuits tropicales à plus de 20°, trois mois de canicule par an en Méditerranée, deux dans le nord de la France. Ce serait l’une des conséquences du réchauffement climatique en 2100, selon le gouvernement qui retient le scénario le plus pessimiste. Les experts prévoient plus 3° dans le monde, mais plus 4 en France. Car depuis 30 ans, le réchauffement en Europe est plus de deux fois supérieur à la moyenne de la planète.



Différents plans de protection de l'environnement envisagés

Submersion, feux de forêts, cyclones, aucune région ne sera totalement épargnée, mais certaines, comme le littoral de la Manche, seront plus vivables que d’autres. Le gouvernement travaille donc sur des mesures précises, comme un plan eau pour mieux gérer et utiliser cette ressource qui se raréfie. Il y a aussi un plan vague de chaleur, pour les anticiper et s’en protéger et des mesures risques émergents en montagne, comme la déstabilisation des glaciers. Selon Greenpeace, le gouvernement pose un constat réaliste, mais doit agir en limitant les émissions de gaz à effet de serre.