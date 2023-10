Réchauffement climatique : "Les outils" pour lutter contre le dérèglement "sont relativement connus", insiste un climatologue

La température moyenne dans le monde depuis janvier est 1,4°C plus chaude qu'à l'ère préindustrielle, annonce ce jeudi l'observatoire Copernicus, le seuil d'1,5°C fixé par l'accord de Paris se rapproche donc. Malgré tout, le climatologue Robert Vautard précise que cela ne comprend pas "les moyennes jusqu'à la fin de l'année".

Temps de lecture : 1 min

"Les outils [pour lutter contre le dérèglement climatique] sont relativement connus", insiste jeudi 5 octobre sur franceinfo Robert Vautard, directeur de recherche au CNRS et climatologue, alors que l'observatoire européen Copernicus a publié son bilan mensuel sur la température moyenne mondiale. Selon l'institut, la température moyenne mondiale sur les neuf premiers mois de l'année est 1,4 degré au-dessus de la moyenne préindustrielle (1850-1900).

>> Climat : fait-il chaud ou froid pour la saison ? Comparez la météo du jour à l'historique des températures des dernières décennies

Le seuil de 1,5 degré fixé par l'accord de Paris 2015 pour limiter le réchauffement se rapproche donc. Mais Robert Vautard précise qu'il s'agit de moyennes enregistrées "jusqu'à septembre" et qui ne comprennent donc pas mécaniquement "les moyennes jusqu'à la fin de l'année". "Quand bien même les températures globales de l'année 2023 dépasseraient 1,5 degré, ce qui n'est pas impossible, mais pas non plus incertain, cela ne veut pas dire que les températures globales en moyenne sur 20 ans vont dépasser 1,5 degré", explique ce scientifique. En effet, l'accord de Paris se réfère à une évolution sur plusieurs décennies, et non sur une année simple.

Reste que 2023 est en passe de devenir l'année la plus chaude jamais enregistrée, selon Copernicus. Pour Robert Vautard, "une combinaison de facteurs amène à ces températures" records. Il évoque non seulement "l'origine humaine du réchauffement climatique" mais aussi la montée en puissance d'El Niño, "cette fluctuation des températures dans le Pacifique qui a été particulièrement forte cette année".

>> Lutte contre le réchauffement climatique : comment calculer et réduire son empreinte carbone ?

Le climatologue ne ferme pas la voie à tout optimisme, puisqu'il rappelle que les "outils [pour lutter contre ce dérèglement] sont relativement connus". "Le principe général, c'est bien sûr de réduire au maximum, et même complètement, les émissions de gaz à effet de serre", affirme-t-il. Robert Vautard rappelle que "cette décarbonation à l'échelle de 2050 permettra de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré".