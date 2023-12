Accueil Monde Environnement Crise climatique Réchauffement climatique : comment contrer la montée des eaux ? Durée de la vidéo : 2 min Réchauffement climatique : comment contrer la montée des eaux ? Réchauffement climatique : comment contrer la montée des eaux ? - (France 2) Article rédigé par France 2 - V. Frédéric, H. Abdelkhalek, A. Popuri, V. Reynaud, J. Cohen-Olivieri, Masae Analytics France Télévisions

La montée des eaux et les érosions côtières concernent de plus en plus de littoraux à travers le monde. La COP28 a entériné un don destiné à dédommager les pays les plus pauvres, touchés par ces catastrophes naturelles.

Les pays les plus pauvres, et les plus exposés aux catastrophes naturelles, bénéficieront d’un fond destiné à les dédommager. Une décision entérinée lors de la COP28, qui s’est achevée la semaine dernière à Dubaï. Des financements qui permettront aux pays touchés par l’érosion côtière ou la montée des eaux, de mettre en place des solutions concrètes. À Atafona au Brésil, la terre perd près de trois mètres tous les ans. Le fond pourrait permettre de construire une grande digue de sable et planter une barrière de végétation afin de ralentir la montée des eaux. Mur en béton et brise-lames Dans le Pacifique sud, en Nouvelle Calédonie, même bilan. Dans la ville de Nouméa, les qu’autorités ont décidé d’engager 16 millions d’euros de travaux. Un mur en béton a été construit entre la plage et la route t devrait permettre de fixer le trait de côte et de ralentir l’énergie des vagues. Des brise-lames, qui feront office de récifs artificiels et qui devraient protéger la plage, pourraient aussi être installés dans l’océan. Des installations qui seront sûrement insuffisantes sur le long terme.

