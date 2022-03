Présidentielle 2022 : quasiment aucun programme ne respecterait l'Accord de Paris de 2015

Douze candidats à l'élection présidentielle, et des programmes à géographie variable concernant le respect des engagements pour le climat, énoncés dans l'Accord de Paris en 2015. Ainsi, seuls Yannick Jadot (EELV) et Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) s'en rapprocheraient selon le think thank The Shifters, auteur de l'évaluation. Sont jugés éloignés Anne Hidalgo (Parti socialiste), Emmanuel Macron (La République en marche) ou encore Fabien Roussel (Parti communiste).

Des candidats très éloignés des objectifs climatiques

Toujours selon ce tableau, les programmes de Valérie Pécresse (Les Républicains), Philippe Poutou (Nouveau parti anticapitaliste) et Éric Zemmour (Reconquête !) seraient très éloignés des objectifs climatiques. En bas du tableau, figurent Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) et Marine Le Pen (Rassemblement national), dont les programmes seraient même contraires aux objectifs de l'Accord de Paris. Une évaluation faite sur la base de sept thématiques, comme le développement d'une agriculture durable ou de transports plus écologiques.