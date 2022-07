Portugal : de nombreux incendies frappent le pays avec 3 000 hectares déjà ravagés

Des flammes impressionnantes de plusieurs mètres de haut, et des pompiers portugais totalement débordés : lundi 11 juillet, le Portugal est frappé par de nombreux feux de forêt. Face à un incendie incontrôlable, des habitants se battent avec les moyens du bord, essayant d'étouffer le feu avec des branchages, ou d'asperger au tuyau d'arrosage la végétation autour de leurs maisons en partie brûlées.

Les principaux incendies circonscrits

Dans la région du nord de Lisbonne (Portugal), trois foyers importants mobilisent près de 2 800 pompiers. 3 000 hectares ont déjà été ravagés, et quelques habitations entièrement détruites. Dimanche 10 juillet, d'autres villages touchés par les incendies s'apprêtaient à évacuer les plus fragiles. Lundi, au matin, les principaux incendies étaient circonscrits, mais Lisbonne a décrété l'état de contingence pour mobiliser davantage d'équipes de secours et a demandé l'aide de l'Europe. La situation météo est inédite, avec des températures de 44°C et pas de précipitations. La canicule qui s'installe pourrait encore embraser le pays dans les prochains jours.