Zones à faibles émissions : "Le sujet ce n'est pas de créer des ‘Gilets Jaunes’, mais de préserver la santé des Français", assure Christophe Béchu

"Le sujet" des zones à faibles émissions (ZFE) "ce n'est pas d'aller créer des ‘Gilets Jaunes’, mais de préserver la santé des Français", assure mardi 15 septembre sur franceinfo Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. D'ici 2025, 43 agglomérations de plus de 150 000 habitants devront mettre en place des restrictions de circulation. Il soutient que l'enjeu de ces mesures n'est "pas d'ennuyer ou d'emmerder les gens".

Le ministre de la Transition écologique déplore que chaque année "47 000 personnes meurent de la pollution atmosphérique ou de ses conséquences, selon Santé Publique France". Le 17 octobre "le Conseil d'État a condamné notre pays en constatant que nous avions encore trois agglomérations qui étaient en dépassement de seuil par rapport au niveau de pollution atmosphérique", rappelle Christophe Béchu.

"Ne pas agir, c'est criminel" Christophe Béchu à franceinfo

Si les zones à faibles émissions sont encadrées de manière différentes selon les villes, cela s'explique par "les niveaux de pollution de l'air" qui y sont enregistrés, justifie le ministre : "Plus les seuils de particules fines, de dioxyde d'azote sont dépassés, plus votre qualité de l'air est mauvaise, plus vous devez aller vite pour prendre des mesures correctives". Il promet que les maires disposeront "d'une liberté sur les moyens d'action", et notamment de contrôles.

Le ministre veut "soutenir l'occasion"

Christophe Béchu met en avant les différentes aides gouvernementales instaurées pour aider les automobilistes concernés par ces zones à faible émission, citant "le prêt à taux zéro, les primes à la conversion, le bonus écologique, la surprime ZFE". "L'enjeu c'est que ceux qui sont dans une zone à faibles émissions aient le plus de possibilités pour pouvoir changer leur véhicule", soutient-il. Ces aides sont valables pour les habitants des ZFE, mais aussi pour ceux qui "travaillent à l'intérieur, ou qui vivent dans l'intercommunalité qui est concernée par une zone à faible émission".

Pour le ministre de la Transition écologique, il ne s'agit pas uniquement "de miser sur des véhicules neufs, mais aussi de soutenir l'occasion". Christophe Béchu annonce ainsi que "le prêt à taux zéro est valable aussi pour acheter un véhicule d'occasion" et pour "ceux qui font du rétrofit, c'est-à-dire ceux qui gardent leur voiture mais changent leur moteur".