Autoroute : les tarifs des péages vont augmenter de + 2% en moyenne

Après l'augmentation du prix de l'essence, c'est au tour des péages de voir leurs tarifs augmenter. La hausse sera de 2% en moyenne et cela commence dès mardi 1er février.

C'est le moment le plus désagréable sur l'autoroute et ce le sera encore plus dès mardi 1er février. Les tarifs des péages vont en effet augmenter de 2% en moyenne au grand désespoir des automobilistes. "Ils nous prennent pour des pigeons", déclare l'un d'entre eux. "Bientôt ce sera un luxe de rouler en fait", rétorque un autre. Ils dénoncent un système injuste comparé à notre voisin suisse qui, lui, permet l'achat d'une vignette valable toute l'année pour circuler sur l'autoroute.

La Nationale en voie de secours

Cette augmentation des prix est automatique, car ils sont indexés sur l'inflation. À Belfort (Territoire de Belfort), beaucoup d'automobilistes ont donc fait le choix de la Nationale. Une boulangerie située près d'une de ces routes a d'ailleurs vu sa clientèle augmenter, car cela ne représente "pas beaucoup de kilomètres en plus". Seuls les prix sur les trajets de moins de 50 km seront gelés pour cette fois.