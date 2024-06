Santé : une pollution meurtrière à l’échelle de la planète

Selon une récente étude américaine, la pollution atmosphérique n’épargne aucun pays et cause de nombreux décès.

La pollution atmosphérique a des conséquences dramatiques. En 2021, elle a causé 8,1 millions de décès à travers le monde, selon un institut indépendant de recherche américain. Plus de 200 pays ont été passés au crible et aucun ne semble être épargné. Si tous les habitants, aux quatre coins du globe, respirent chaque jour des niveaux de pollution atmosphériques nocifs, les enfants de moins de cinq ans sont les plus vulnérables.

Les particules ultra-fines



Plus de 700 000 sont décédés en 2021. Les particules fines figurent dans les causes de ces décès. Autour de l’aéroport de Roissy (Val-d'Oise), ce sont les particules ultra-fines qui sont montrées du doigt. Elles sont dix à 100 fois plus petites. L’air y est aussi pollué que sur le périphérique parisien.