Pollution : la mairie de Marseille veut s'attaquer aux bateaux de croisière

Une "zone de non-droit". Ce sont les mots utilisés par le maire marseillais, Benoît Payan, pour qualifier les eaux de la cité phocéenne. Dans une pétition signée par plus de 26 000 personnes, il demande au gouvernement la mise en place de normes strictes pour limiter la pollution sur le port de la ville. Parmi elles, notamment, l'interdiction pour les bateaux de croisière d'accoster à Marseille (Bouches-du-Rhône) lors des pics de pollution, ou encore une augmentation des contrôles des bateaux.

Passe d'armes entre la mairie et la région

"On a des bateaux de croisière qui arrivent tous les jours, on sait qu'un bateau de croisière, ça pollue comme un million de voitures [...]. Au moment où l'on est en alerte pollution, au moment où l'on est en pic de chaleur comme jamais, avec des alertes canicule, on est dans une situation où on doit réguler tout ça", assure le maire. Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, lui a répondu qu'il "devrait plutôt agir" que lancer une pétition, et a assuré s'attaquer lui-même à ce problème.