Pollution de l'air : plusieurs départements annoncent des mesures de restriction

Cet épisode de pollution hivernale aux particules fines est liée aux refroidissement des températures, entraînant une augmentation des émissions de chauffage, notamment au bois.

Plusieurs départements connaissent un épisode de pollution aux particules fines, jeudi 9 février. En cause : un refroidissement des températures, entraînant une augmentation des émissions de chauffage, notamment au bois, a expliqué l'organisme Atmo. La faiblesse du vent a amplifié le phénomène. La préfecture de police de Paris a ainsi annoncé la réduction de 20 km/h de la vitesse autorisée en Ile-de-France vendredi. Les poids lourds de plus de 3,5 tonnes sont quant à eux obligés de contourner la zone par la rocade francilienne. Pour réduire la pollution aux particules fines, la préfecture de police interdit également vendredi l'utilisation du chauffage individuel au bois d'appoint ou d'agrément, "qui contribue le plus fortement à l'émission de particules fines".

Plus au sud, des mesures de restriction ont aussi été prises dans la région lyonnaise. La préfecture du Rhône a annoncé l'instauration de la circulation différenciée sur le périmètre de la zone à faibles émissions de la métropole lyonnaise, interdisant aux véhicules classés "Crit'air 4" de rouler. "Un abaissement temporaire de la vitesse de 20 km/h" sur tous les axes routiers du département où "la vitesse limite autorisée est normalement supérieure ou égale à 90 km/h" a été instauré. Cette dernière mesure sera aussi appliquée dans le bassin lémanique et dans la vallée de l'Arve (Haute-Savoie), ont annoncé les préfecture de l'Ain et de Haute-Savoie. Les départements de l'Aisne, du Nord, du Loir-et-Cher, du Morbihan et de Seine-Maritime sont également concernés.