Pakistan : un record de pollution historique atteint à Lahore

La ville de Lahore au Pakistan a affiché un record de pollution. L’indice de la qualité de l’air est 40 fois supérieur à celui jugé acceptable.

On constate à peine les contours de Lahore tant le brouillard est épais. Dans la deuxième ville la plus peuplée du Pakistan, la pollution de la ville, appelée smog, a atteint un record historique : plus de 40 fois supérieur à la normale. Un niveau qui, selon les autorités, n’avait encore jamais été atteint. Ces émissions polluantes peuvent provoquer des maladies cardiaques et respiratoires, particulièrement chez les enfants. “Le smog est à l’origine de nombreux problèmes, chaque fois que je dois aller au bureau, je porte un masque. Nos yeux sont irrités, cela provoque de la toux, alors nous nous privons de sortir”, déclare un habitant.

Trois mois sans sport en plein air pour les enfants

Les autorités ont interdit toutes activités physiques en plein air pour les enfants pendant trois mois. Mercredi 30 octobre, de nouvelles restrictions ont été annoncées dans quatre points centraux de la ville et le télétravail a été favorisé dans les entreprises.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.