Inde : la capitale du pays asphyxiée par la pollution

À New Delhi (Inde), un épais brouillard jaunâtre et toxique s'est répandu. Il s'agit d'un mélange d'émissions polluantes provenant du diesel des voitures et des fumées des brûlis agricoles. Les écoles de la ville, qui compte 30 millions d'habitants, ont dû fermer leurs portes.

Bâtiments historiques et passants sont couverts d’un voile opaque, car New Delhi connaît un nouveau pic de pollution. "Ça gratte les yeux, ça pique la gorge. On ne se sent pas bien quand on sort de chez soi en ce moment", raconte un habitant. La pollution est causée par un important trafic routier, des brûlis agricoles dans les campagnes voisines et les industries, rendant l’air irrespirable. Les écoles primaires fermées Pour protéger les enfants, New Delhi a annoncé la fermeture des écoles primaires jusqu’à nouvel ordre. "S’il n’y avait pas de pollution, je serais à l’école aujourd’hui", explique un enfant de la ville. D’après une étude récente, la pollution de l’air serait responsable de 11,5 % des décès à New Delhi. Le fleuve sacré de New Delhi s’est paré de mousse toxique comme chaque année à l’arrivée de l’hiver. Elle est provoquée par des rejets d’eau pollués. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus