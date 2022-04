Environnement : La Rochelle s'attaque à la pollution numérique

La Rochelle (Charente-Maritime) s'attaque à un nouveau défi : la pollution numérique. Cette pollution invisible, provoquée par les écrans, PC et boîtiers, est pourtant responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Ce taux pourrait doubler d'ici 2025. Alors, à La Rochelle, les designers luttent avec leurs lignes de code pour que les sites web de l'agglomération soient éco-responsables. Il faut par exemple faire attention au poids des fichiers que l'on met sur un site web : plus un site est lourd, plus il consomme d'énergie.



Le matériel, première cause de la pollution numérique

Depuis trois ans, tous les fonctionnaires de la ville tentent de devenir numériquement plus sobres, en imprimant moins, par exemple. Pour alléger son empreinte carbone, il faut surtout s'intéresser au matériel, qui pollue le plus. Il existe trois manières d'avoir un matériel plus éco-responsable : le garder plus longtemps, le choisir labellisé, et enfin ne pas multiplier les équipements.