Enquête | Dans les coulisses de la fraude au contrôle technique

Passage obligatoire et régulier pour les propriétaires de voitures de plus de 4 ans, le contrôle technique est souvent redouté. Pour y échapper, certains n’hésiteraient pas à recourir à des certificats falsifiés ou de complaisance, au mépris de la loi et de la sécurité.

Il y a deux ans, Patrice Noly était persuadé d’avoir déniché une bonne affaire sur Internet. Un 4x4 vendu 10 800 euros et dont le contrôle technique ne mentionnait aucune défaillance particulière lors de la vente. "L’offre était correcte, 123 000 km, le véhicule semblait quasi-neuf", affirme t-il. Mais quelques semaines plus tard, seul à bord de son véhicule, il en perd soudainement le contrôle : "Le moteur se coupe, s’éteint, la voiture s’arrête complètement, le chassis s'est littéralement coupé en deux.

J’ai fait trop confiance à un bout de papier Patrice Noly, victime à L'Œil du 20h

Patrice se rend alors chez son garagiste et tombe des nues. Un nouveau contrôle technique mentionne cette fois-ci huit défaillances majeures. Et notamment une “grave fêlure” ainsi qu’une “corrosion excessive” de la structure du véhicule. Le rapport de l’expert mandaté est encore plus accablant. Celui-ci alerte sur "une dangerosité d’utiliser le véhicule en l’état. Ce dernier n’étant plus conforme à sa destination".

Patrice en est convaincu : "Ce véhicule ne devait pas passer au contrôle technique. Ça devait être la casse directement. J’ai fait trop confiance à un bout de papier. Et ce bout de papier m’a foutu dans la merde.” Il a porté plainte et espère obtenir l’annulation de la vente.

Comment de telles pratiques sont-elles possibles ?

Pour les besoins de notre enquête, nus empruntons une voiture qui servira notre démonstration. Elle a douze ans, 143 000 km au compteur et présente quelques défauts extérieurs et des signes d’usures sur certaines pièces. Direction du nord de Paris, nous avons rendez-vous dans un centre de contrôle automobile, agréé par l’Etat. Pendant quarante minutes, le technicien va passer 149 points de contrôle au peigne fin. Il constate très vite plusieurs dégradations liée à la carosserie et, plus grave, un pneu avant à "fleur des témoins d’usure". "Il a des risques de glissades et forcément d’accident.” assure t-il.

Chacune des données sont enregistrées dans un logiciel et analysées par le mécanicien. Lorsque vient le verdict : contrôle technique défavorable. Six défaillances majeures. Nous avons deux mois pour réaliser les 750€ de réparations sur le véhicule et ainsi pouvoir continuer à rouler avec.

Le verdict n’est pas le même partout

Nous nous rendons en caméra discrète dans un centre de contrôle indépendant, en périphérie parisienne. Les 149 mêmes points sont inspectés mais cette fois, nous obtenons un contrôle technique favorable après avoir expliqué au technicien que nous sommes réticents à dépenser de l’argent pour effectuer les réparations. Il concluera ainsi : "Je vais être gentil avec vous. Mais plus tard, il faudra changer les pneus.”

Des fraudes organisées sur les réseaux sociaux

Des centres de contrôles parfois moins regardants voire arrangeants. Mais il y a aussi de vrais trafics. Sur les réseaux sociaux, le contrôle technique fait l'objet de fraudes organisées. Des dizaines comptes anonymes vendent de faux procès verbaux et vignettes, moyennant 50 à 150 euros. Nous parvenons à entrer en contact avec un vendeur.

Je te mets ce que tu veux sur ton contrôle technique Un vendeur sur Snapchat à L'Œil du 20H

Sa méthode semble bien rodée : "On peut faire ça à distance. Tu m’envoies la carte grise. Je te mets ce que tu veux sur ton controle technique". Afin de conclure la transaction, au téléphone cette fois, le vendeur explique travailler dans un centre de contrôle technque et affirme que le document n’est pas un faux. Un contrôle technique validé à distance et enregistré dans la base informatique du ministère de l'Intérieur, HistoVec. "Tout est enregistré avec le numéro du garage, le numéro d’agrément. En cas de soucis, je mets tout sur le stagiaire", se défend t-il. Nous ne donnerons évidemment pas suite à cette proposition.

Délivrer un faux contrôle technique, passible d’un an de prison et 15 000 euros d’amende.

La production de faux documents est un délit. Et les contrôles ne seraient pas assez nombreux selon Pierre Chasseray, délégué général de l'association 40 millions d’automobilistes qui s'indigne : “Comment on peut imaginer qu’on laisse sur la route circuler des véhicules qui ne mériteraient même pas - pour des raisons de sécurité - de l’être ? C’est criminel de faire ça. Le contrôle technique est une mission de service public de l’Etat, et il faut que l'Etat agisse vite”.

En France, 5% des véhicules circuleraient sur nos routes sans contrôle technique en règle, pourtant indispensable à la sécurité et l'environnement.

PARMI NOS SOURCES

Qu'est-ce que le contrôle technique : quand, où, points controlés sur les véhicules, documents remis à l'issue du contôle technique, textes réglementaires applicables.

Bilan 2022 des véhicules légers (source UTAC/OTC)

"40 millions d'automobilistes", 1ère association nationale de défense des automobilistes

