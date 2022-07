Écosystème : les flamants roses ont élu domicile en Inde

Ils sont des dizaines de milliers à venir dans les eaux proches du centre-ville de Bombay, en Inde. Les flamants roses se font de plus en plus présents quand approche le printemps. Le spectacle est grandement apprécié par les touristes qui observent ce phénomène spécial. "On a ça pratiquement dans notre jardin… Autant de flamants, ouais, c’est 'wahou'", s’exclame une expatrié suisse habitant la ville indienne. Les animaux s’arrêtent ici, car cet endroit se trouve sur leur route migratoire.



Une forte pollution des eaux

Pour les photographes, c’est également un bonheur de voir ce spectacle. "Ici, ils ont du temps pour se reposer sans être dérangés. On voit à leurs cous et à leur tête qu’ils s’agitent, que le rituel d’accouplement a commencé", informe un photographe. Si ces animaux viennent en nombre de plus en plus important dans ces eaux proches de Bombay, ce serait en réalité à cause de la pollution et des algues vertes de plus en plus présentes à cause des rejets des usines.