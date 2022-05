Climat : l’ONU tire le signal d’alarme

En 2021, quatre records climatiques ont été battus, selon le rapport publié par l’organisation mondiale du climat, mercredi 18 mai. Les concentrations de gaz à effet de serre, l’élévation du niveau de la mer, la température des océans et leur acidité sont tous des indicateurs alarmants. "2021 est l’une des années les plus chaudes jamais enregistrées", explique le journaliste Jean Chamoulaud, avec 1,1 °C de plus que le niveau préindustriel, c’est-à-dire avant 1850.

L’ONU propose plusieurs solutions

Pourtant, il y a eu l’accord de Paris en 2015, qui avait pour objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C avant 2100. L’année dernière la Cop26 a voulu redéfinir ces objectifs pour les atteindre dès 2030. L’Organisation des nations unies a proposé plusieurs solutions, comme mettre fin aux subventions aux combustibles fossiles ou tripler les investissements dans les énergies renouvelables.