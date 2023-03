One Forest Summit : On vous explique pourquoi les forêts sont des alliées de taille contre le réchauffement climatique

Emmanuel Macron était à Libreville au Gabon pour participer au One Forest Summit, le premier sommet mondial consacré à la protection des forêts, et plus particulièrement des forêts tropicales. C’est pourquoi la chronique “1 planète, des solutions” réalisée par NOWU en partenariat avec France Info revient sur l'importance des arbres dans la lutte contre le réchauffement climatique.

2 jours entièrement consacrés à la protection des forêts tropicales, une enveloppe de 100 millions d’euros destinée aux pays qui souhaitent accélérer leur stratégie de protection environnementale, c’est en gros ce qu’il faut retenir du One Forest Summit qui intervient quelques semaines seulement après la COP15 Biodiversité de Montréal, au Canada.

Cette nouvelle rencontre co-organisée par la France et le Gabon n’avait nullement pour but de prendre de nouvelles mesures environnementales mais plutôt « de réfléchir à des actions concrètes pour le climat. »

À noter enfin que l'événement à été largement critiqué par une partie de la population gabonaise : pour l’opposition, le One Forest Summit aurait surtout vocation de reverdir l’image d’Ali Bongo, le président sortant du pays et actuel candidat à sa réélection en 2023.

Les forêts, deuxièmes plus gros puits de carbone au monde

Côté environnement, les forêts tropicales sont considérées comme des alliés de taille pour lutter contre le réchauffement climatique. Les plus vastes de la planète (situées en Amazonie et en Afrique centrale) auraient même éliminé, entre 2001 et 2019, deux fois plus de CO2 qu’elles n’en produisent.

Ce super-pouvoir est dû à un phénomène biologique appelé la photosynthèse : Grâce à elle, les arbres et les plantes en général « respirent » en absorbant du dioxyde de carbone (CO2) et en rejetant de l’oxygène.

Petit problème, dans certaines zones du globe le rapport est en train de s’inverser. Les raisons :

La déforestation : responsable de la disparition de 178 millions d’hectares de forêts en 30 ans (ou trois fois la superficie de la France). Et un arbre qui meurt relâche dans l’atmosphère une partie du carbone qu’il a stocké au cours de sa vie.

La hausse des température : qui favorise la sécheresse, les feux de forêts et ralentit la croissance des arbres

Voilà comment, en quelques années, la forêt amazonienne s’est mise à rejeter plus de CO2 qu’elle en absorbe. Et d’ici 2035, la majorité des forêts tropicales pourraient perdre leur rôle de « puits de carbone » dans le monde.

Quelles solutions pour mieux protéger les forêts ?

Les solutions pour améliorer la protection des forêts s’articulent autour de 2 grands axes :





Le premier : préserver les forêts encore existantes

C’est ce qu’a prévu la dernière COP15 sur la biodiversité en décidant de faire de 30 % des zones terrestres des aires protégées d’ici 2030.

À échelle humaine, la solution réside dans le fait de limiter sa consommation de produits issus de la déforestation comme la viande bovine, le chocolat, l’huile de palme, le caoutchouc, etc.





Le deuxième : replanter

Des nouvelles forêts, dans des zones où il faut replanter à l’identique avec les espèces d’origine. Mais le plus important serait surtout de créer des espaces naturels où l’influence humaine est la plus minime possible.

NOWU c’est le média positif pour s’informer et se bouger pour la planète ! Sa mission : permettre aux jeunes européens de devenir des acteurs face aux défis environnementaux grâce à des contenus déculpabilisants et tournés vers les solutions.