Les Français ne sont pas prêts à affronter les crises climatiques, souligne la Croix-Rouge dans son deuxième Rapport sur la résilience de la société française, publié jeudi 25 avril. "Même si les pouvoirs publics et les populations ont désormais conscience de la nécessité d’être formés aux bons comportements et aux gestes qui sauvent, la proportion de citoyens effectivement formée reste insuffisante", indique le rapport. La France est en effet toujours en bas du classement européen, avec moins de la moitié de ses habitants formés aux premiers secours.

Face aux catastrophes climatiques qui "ne cessent de s’intensifier et de se multiplier", l'association d'aide humanitaire formule dix propositions pour améliorer la gestion de crise. Les Français devraient notamment tous avoir un sac d'urgence à portée de main, avec bouteille d'eau, lampe de poche et vêtements chauds. La Croix-Rouge invite aussi à former au moins 80% de la population aux gestes qui sauvent, à "constituer un corps de volontaires prêts à être déployés" ou encore à "pré-positionner des stocks de matériel et des moyens logistiques". Elle demande également de mieux sensibiliser les Français aux événements extrêmes, avec par exemple la journée nationale d'exercice, le 13 octobre prochain.

"Assumer le coût vertigineux de l'inaction"

La Croix-Rouge préconise également la mise en place d'un plan "grand chaud", à l'image du plan "grand froid", avec des dispositifs pour protéger les plus vulnérables. Le rapport met en effet en lumière des "disparités" face aux phénomènes climatiques, qui "touchent davantage les plus vulnérables, en prospérant sur les inégalités socio-économiques et territoriales", souligne le président de la Croix-Rouge française, Philippe Da Costa.

Enfin, si la Croix-Rouge salue le développement des observatoires du changement climatique dans les régions et la multiplication des plans communaux de sauvegarde, elle déplore en parallèle les baisses de crédits alloués aux associations de protection civile. Ce rapport "appelle à agir rapidement et avec force, aussi bien au niveau individuel que collectif. Sans cela, il nous faudra assumer le coût vertigineux de l’inaction et de l’impréparation, aggravé du poids du sentiment d’impuissance", écrit Philippe Da Costa.