Les émissions de CO2 des jets privés ont augmenté de 46% entre 2019 et 2023, selon une étude

Les émissions de CO2 des jets privés ont augmenté de 46% entre 2019 et 2023. C'est ce que révèle une étude menée par des chercheurs suédois, danois et allemands publiée vendredi 8 novembre dans la revue Nature, rapporte franceinfo.

L'aviation d'affaire représente près de 2% des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble des avions qui parcourent la planète, détaille l'étude. Si cela peut paraître peu, cela représente tout de même plus de 18 millions de vols en cinq ans, effectués par plus de 25 000 jets privés. La plupart sont enregistrés aux Etats-Unis. Et dans la moitié des cas, ces avions ne sont utilisés que pour parcourir moins de 500 kilomètres.

Les chercheurs rappellent qu'il y a un an, plus de 600 jets privés ont été utilisés pour transporter certains participants à la COP28, le sommet international sur le climat qui s'est déroulé à Dubaï. Et la Coupe du monde de football organisée au Qatar en 2022 a mobilisé plus de 1 800 jets privés.

Selon l'étude, ces événements internationaux restent encore associés à de nombreux vols d'affaires et ont un impact sur les émissions de gaz à effet de serre et donc sur le changement climatique.