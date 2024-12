Les catastrophes naturelles ont causé 310 milliards de pertes économiques en 2024 dans le monde, estime Swiss Re

Ouragans, inondations, incendies,... Les pertes économiques engendrées par les catastrophes naturelles sont de plus en plus lourdes. Selon une première estimation du réassureur Swiss Re publiée jeudi 5 décembre, leurs montants devraient être en hausse cette année de 6% par rapport à 2023, s'élevant à 310 milliards de dollars (294 milliards d'euros).

Quant aux dommages couverts par les assureurs, ils devraient atteindre 135 milliards de dollars, en hausse de 17% sur un an, précise Swiss Re, qui note que ces coûts pour le secteur dépassent la barre des 100 milliards de dollars "pour la cinquième année d'affilée".

Des frais qui explosent avec les catastrophes climatiques

Cette augmentation est en partie imputable à la concentration d'actifs à assurer dans les zones urbaines et à la hausse des coûts de reconstruction. "Le changement climatique joue aussi un rôle grandissant", a déclaré dans un communiqué le responsable de la couverture des catastrophes chez Swiss Re, Balz Grollimund.

Le groupe note ainsi qu'avec une température moyenne mondiale qui dépasse "de 1,54°C les niveaux préindustriels, 2024 est en passe de devenir l'année la plus chaude enregistrée" ce qui "favorise la survenue de beaucoup des catastrophes naturelles observées" cette année.

Les pertes sont susceptibles d'augmenter dans la mesure où le changement climatique intensifie les événements météorologiques extrêmes. Swiss Re dans un communiqué

D'après les estimations du réassureur suisse, les pertes assurées pour les ouragans Hélène et Milton, qui ont touché la Floride fin septembre et début octobre, se situent pour l'instant sous la barre des 50 milliards de dollars. Si les ouragans dans l'Atlantique Nord sont traditionnellement les catastrophes les plus coûteuses pour les assureurs, Swiss Re alerte depuis plusieurs années sur le fait que les frais pour les autres catastrophes, comme les inondations, sont en constante augmentation. Depuis le début de l'année, ce seul sinistre a couté près de 13 milliards de dollars en pertes assurées, alors que l'Europe et les Emirats arabes unis ont été fortement touchés.