La sécheresse s'aggrave dans le sud de la France, selon Météo France

L'heure est à l'inquiétude. Alors que l'été joue les prolongations avec un mois d'octobre record en termes de chaleur en France, la sécheresse historique qui frappe le pays continue de sévir et s'aggrave même dans le Sud, a annoncé vendredi 28 octobre Météo France.

"Octobre 2022 devrait être le mois d'octobre le plus chaud en France depuis le début des mesures en 1945, avec une température moyenne qui devrait être voisine, voire supérieure, à 17°C (3 à 4°C au-dessus de la normale) sur l'ensemble du mois", a confirmé vendredi l'établissement public.

️ A quelques jours de la fin de ce mois d'#octobre, l'anomalie de T°C moyenne affiche déjà une valeur supérieure à 3°C. Valeur très conséquente atteinte pour la dernière fois en février 2020.



Des précipitations déficitaires

Outre un thermomètre anormalement élevé pour la saison, les précipitations "ont été moins fréquentes qu'à l'ordinaire sur la majeure partie du territoire, en moyenne à ce jour déficitaires de plus de 30%", avec un déficit qui dépasse les 70% sur un axe allant des côtes landaises et basques jusqu'à la région PACA et en Corse, précise Météo France dans un communiqué.

Résultat : la sécheresse estivale persiste par endroits et s'aggrave même dans plusieurs régions. Ainsi, les sols "sont légèrement plus secs que la normale sur Auvergne-Rhône-Alpes et Normandie", alors qu'en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, l'assèchement correspond "à un état observé habituellement en plein été". "En Occitanie, il s'agit de la situation la plus sèche rencontrée à cette période de l'année depuis 1958", est-souligné.

Des sols retrouvent toutefois "un état normal pour cette période de l'année sur les régions Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Grand-Est et Île-de-France". Jeudi, le ministère de la Transition écologique faisait état de 78 départements connaissant encore des restrictions d'usage de l'eau.