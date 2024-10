La Défense : deux personnes interpellées après une action d'Extinction Rébellion sur le siège de TotalEnergies

Une vidéo de l'action montre des manifestants tenant une banderole "Nos vies valent plus que vos profits". Les portes d'entrée du siège ont été aspergées de peintures et des vitres ont été cassées.

Deux personnes ont été interpellées vendredi 25 octobre au matin à Courbevoie (Hauts-de-Seine), soupçonnées d'avoir participé à une action d'Extinction Rébellion sur le siège de TotalEnergies dans le quartier d'affaires de La Défense, a appris franceinfo auprès de la préfecture de police de Paris vendredi.

Les policiers ont été appelés par la société, car plusieurs personnes ont aspergé de peinture les portes d'entrée du siège et ont cassé plusieurs vitres avec des marteaux, comme on peut le voir sur une vidéo postée par Extinction Rébellion. Une affiche rouge avec des lettres blanches a été posée sur l'une des portes du siège de TotalEnergies, où on pouvait lire : "En cas de crise sociale, briser la glace contre les criminels climatiques." On peut voir aussi deux jeunes femmes s'asseoir devant une banderole tenue par une dizaine de personnes. "Nos vies valent plus que vos profits", pouvait-on lire dessus.

TotalEnergies va porter plainte, a indiqué la préfecture de police de Paris.