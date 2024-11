Inondations : "Les digues ne suffiront pas" à protéger certains territoires, pointe la journaliste Lorraine Gublin Temps de lecture : 1min - vidéo : 1min Inondations : "Les digues ne suffiront pas" à protéger certains territoires, pointe la journaliste Lorraine Gublin Inondations : "Les digues ne suffiront pas" à protéger certains territoires, pointe la journaliste Lorraine Gublin (France 2) Article rédigé par France 2 - L. Gublin France Télévisions JT de 20h France 2

Face aux inondations et intempéries de plus en plus intenses, investir dans des travaux coûteux est présenté comme une solution. Mais parfois, cela ne suffit pas, explique la journaliste Lorraine Gublin.

Pour se protéger des intempéries de plus en plus violentes, les experts préconisent de réaliser des travaux. Mais tout cela a un prix, explique la journaliste Lorraine Gublin dans le "20 Heures" de France 2, jeudi 21 novembre. "En 1988, Nîmes a été inondé. La ville a depuis réalisé des travaux colossaux pour réduire les risques [...] d'un coût total de plus de 300 millions en 40 ans", rappelle-t-elle, soulignant que les dégâts avaient en revanche coûté deux fois plus cher. Les digues, une solution viable ? La construction de digues dans certaines villes peut-elle être une solution viable ? Lorraine Gublin cite l'exemple de la Charente-Maritime qui "continue d'en construire ou d'en rehausser". "Depuis la tempête Xynthia en 2010, 22 systèmes d'endiguement ont été érigés dans tout le département pour un montant de 230 millions d'euros", résume la journaliste. "Mais tout le monde ne fait pas ce choix-là, car les digues ne suffiront pas partout", pointe toutefois Lorraine Gublin. Regardez l'intégralité de la chronique dans la vidéo ci-dessus.