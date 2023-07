Incendies en Haute-Corse : la piste criminelle suspectée

C. Cuello, P. Nannini, C. Laulanet, France 3 Corse, @RevelateursFTV, P. Minet

Dans la soirée de mardi 25 juillet, les habitants des villages menacés par les incendies au sud de l'Ile-Rousse, en Corse, ont été effrayés par les brasiers. Après une nuit et une journée difficiles, les pompiers affirment que les feux sont fixés et la piste criminelle est suspectée.

La montagne s'est embrasé sur les hauteurs de l'Ile-Rousse (Haute-Corse), à 22 heures, mardi 25 juillet. Les pompiers ont pu intervenir rapidement et ont mené un combat contre les flammes, difficile à cause d'un relief escarpé, de vents violents et d'une végétation desséchée. Les habitants ont assisté impuissants à l'avancée des flammes. Les pompiers ne sont pas optimistes pour la suite. "On sait très bien que la saison ne fait que commercer et que ça va être très difficile de tenir à ce rythme", commente Hyacinthe Vanni, président du conseil d'administration du SIS 2B.

La piste criminelle privilégiée

Pour l'heure, les feux n'ont fait aucun blessé et aucune habitation n'a été touchée. Mercredi 26 juillet se pose la question de la piste criminelle de ces feux. "Il n'y a que la naïveté qui nous permettrait de dire que c'est un feu accidentel. Aujourd'hui, Malheureusement tout concourt à dire que ce sont des feux criminels", affirme Marcel Torracinta, maire de Santa-Reparata-di-Balagna (Haute-Corse). Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes des incendies.