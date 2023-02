Greenwashing : 24 sociétés épinglées sur leur manque de transparence dans la déclaration de leur bilan carbone

Le grand mensonge ? Une vingtaine de grands groupes industriels ont été épinglés, lundi 13 février dans un rapport international commandée par une ONG spécialisée sur le "marché carbone", en matière de réduction de gaz à effet de serre.

>> Greenwashing : TotalEnergies visée par une enquête pour "pratiques commerciales trompeuses"

Apple, Microsoft, Stellantis ou encore Carrefour : les engagements de 24 géants de la production ont été épluchés en matière de politique climatique. Et il en ressort un important décalage entre la communication climatique et la réalité.

