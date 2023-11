Gard : des bénévoles mobilisés pour soutenir la station du mont Aigoual

Avec le réchauffement climatique, la station du mont Aigoual est menacée. Afin de préparer la saison, des bénévoles aident au dégagement des pistes. Il s'agit d'un soutien précieux pour les gérants.

Les flocons ne sont pas encore tombés sur les pentes du mont Aigoual. Mais sur les pistes du seul domaine skiable du Gard, on s’active déjà. Pour nettoyer les pistes, ce sont des bénévoles qui ont été mobilisés, comme Théo Mathieu. "C’est une petite station familiale qui a un petit peu de difficultés. (…) Quand on peut filer un coup de main pour aider, c’est avec plaisir", assure-t-il. Le domaine skiable du mont Aigoual est une station familiale au cœur des Cévennes. Elle compte seulement une quinzaine de pistes, qui font le bonheur des amateurs de glisse dans le sud de la France. Toutefois, hiver après hiver, la neige se fait de plus en plus rare.

Un avenir incertain

L’aide des bénévoles est essentielle pour préparer la saison. "Maintenant, on est obligé de fonctionner avec environ 25 centimètres de neige. (…) Forcément, les cailloux vont ressortir beaucoup plus rapidement. Ce travail est beaucoup plus utile maintenant, qu’il l’était avant", explique Denis Boissière, cogérant de la station Alti Aigoual. Dans le même temps, les factures d’électricité ont explosé. La station survit en achetant du matériel d’occasion, mais l’avenir reste incertain.