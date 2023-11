Fonte des glaciers : le massif du Mont-Blanc en première ligne

Durée de la vidéo : 2 min

Le “One Planet Polar Summit” s’est ouvert, mercredi 8 novembre, à Paris. Il s’agit du premier sommet mondial dédié à la protection des pôles et des glaciers. La fonte des glaces s’accélère et la France n’est pas épargnée avec la situation dans le massif du Mont-Blanc qui est très surveillée.

Niché dans le massif du Mont-Blanc, le glacier de Tré-la-Tête est le quatrième plus grand de France. S’il porte un drôle de nom, lui aussi n’échappe pas à la règle, le réchauffement climatique fait fondre la glace inexorablement. Un phénomène observé de près par des scientifiques. Si les prévisions sont inquiétantes, il y a tout de même une lueur d’espoir. La fonte des glaciers a laissé émerger une certaine nature. Il y a ainsi une abondante zone humide et colorée sur des roches polies. Cette renaissance de la nature est un très bon signe.

Des nouvelles zones protégées ?

"On peut imaginer avec le changement climatique une remontée altitudinale de la forêt dans ces bassins glaciaires", explique Kenzo Héas, géographe. De plus près, on peut admirer ces plantes qui ont poussé comme des champignons, de nombreuses espèces végétales se développent et s’épanouissent pleinement. À l’origine de ce renouvellement, les moraines, un amas de débris rocheux nés de la fonte des glaces. Défendre ces zones de la convoitise humaine représente un défi aujourd’hui. Les protéger en leur donnant un statut particulier est l’une des idées avancées par les scientifiques.