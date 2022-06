États-Unis : une multiplication des catastrophes liées au changement climatique

Aux États-Unis, plus d'un Américain sur trois est touché par des catastrophes climatiques comme des inondations, des incendies ou encore des chaleurs caniculaires. Des phénomènes qui sont liés au changement climatique.

Aux États-Unis, des inondations, des incendies et des chaleurs caniculaires frappent la population. Plus d'un tiers des Américains sont touchés par des catastrophes liées au changement climatique. Les plus impressionnantes sont les inondations sans précédent qui touchent le parc national de Yellowstone, dans le nord-ouest du pays. Il a en effet dû fermer pour une période indéterminée : une première depuis 34 ans.

Des phénomènes aggravés par le changement climatique

En parallèle, des températures caniculaires se sont abattues à travers le pays : jusqu'à 43°C sont attendus cette semaine. Dans le Sud-ouest, plusieurs incendies se sont déclarés. En Arizona, trois feux ont détruit plus de 10 000 hectares. Les habitants semblent impuissants. En Californie aussi, des feux de forêts ont poussé des centaines d'habitants à fuir leur foyer. Pour les scientifiques, aucun doute : chacun de ces phénomènes est aggravé par le changement climatique.