Érosion côtière : il faut qu'un "fonds dédié et pérenne" soit mis "en place le plus rapidement possible", plaide le député Renaissance de la Vendée Stéphane Buchou

Il faut qu'un "fonds dédié et pérenne" puisse "être mis en place le plus rapidement possible" pour permettre aux communes du littoral de faire face au changement climatique, lance vendredi 3 février sur franceinfo le député Renaissance de la Vendée, Stéphane Buchou alors que doit être détruit vendredi "Le Signal", un immeuble du bord de plage à Soulac-sur-Mer (Gironde) menacé par l'érosion côtière. Stéphane Buchou avait déjà plaidé pour qu'un tel fonds voie le jour "dès 2019 dans [son] rapport sur le littoral rendu à la ministre de la Transition écologique de l'époque, Elisabeth Borne". Le député explique que ce "fonds a fait l'objet de plusieurs amendements lors de la Loi Climat et Résilience, votée en août dernier à l'Assemblée nationale, malheureusement ces amendements n'ont pas été retenus par le gouvernement".

Stéphane Buchou n'entend pas s'arrêter là, il assure qu'il continuera de "plaider auprès du gouvernement" pour que ce fonds soit mis en place : "Il faut anticiper ces phénomènes, qui de toute façon sont déjà à l'œuvre avec le dérèglement climatique", juge-t-il. Il considère qu'on "n'a pas le choix de trouver des solutions". L'élu évoque notamment l'idée "d'une surtaxe au niveau des droits de mutation sur des transactions immobilières".

Un fonds de "plusieurs milliards d'euros"

Le député Renaissance de la Vendée estime "très difficile d'évaluer précisément le montant dont on a besoin", mais cela se chiffre sur "plusieurs milliards d'euros". Stéphane Buchou liste ainsi les différentes conséquences à venir du dérèglement climatique sur le littoral. "En 2100, entre 5 et 55 000 logements seront concernés par le phénomène d'érosion côtière". Cela aura également un impact sur "un peu plus de 22 000 kilomètres d'infrastructures routières et plusieurs centaines d'équipements publics".