Environnement : un morceau d'iceberg de 15 tonnes trimballé jusqu'à Malaga fait polémique

L'opération vise à déposer le morceau de glace en provenance du Groenland dans le centre-ville de Malaga et l'y laisser fondre pour dénoncer les effets du dérèglement climatique. L'initiative scandalise les écologistes.

Un morceau d'iceberg de 15 tonnes est en ce moment en train de voyager quelque part entre le Groenland et Malaga, au sud de l’Espagne, à bord d’un bateau réfrigéré. L’idée est de poser le morceau de glace au milieu d’une rue du centre-ville de Malaga pour mettre en évidence la crise climatique et la fonte des glaces. En Espagne, l'exposition scandalise les organisations écologistes locales.

Une performance pour réveiller les consciences ? Ou une idée absurde qui aggrave le problème qu’elle prétend combattre ? Manuel Calvo est le directeur de la fondation Dingonatura, parti avec un groupe de jeunes au Groenland pour une expédition baptisée "Défi Arctique, opération iceberg". Et rapporter le fameux morceau de glace. Pour lui, "la fin justifie les moyens". "Parmi les centaines de milliers de morceaux de glace qui flottent dans la mer du Groenland et qui fondent chaque seconde, on en a pris un, raconte Manuel Calvo. On a calculé l’empreinte carbone de notre voyage et on va participer à une reforestation pour compenser." Pour lui, il est urgent de "taper du poing sur la table et de dire : ça suffit, il faut faire quelque chose."

Image diffusée par l'expéditon "Desafio Artico" du bloc de glace prélevé au Groenland, ici dans le container réfrigéré dans lequel il doit être transporté jusqu'en Espagne. (DESAFIO ARTICO / FUNDACIÓN DINGONATURA)

Des groupes écologistes locaux accusent de greenwashing l’administration de la province de Malaga, qui soutient l’initiative. Librada Moreno est responsable de communication d’Ecologistas en Acción Málaga. Elle compare le projet à une corrida.

"C’est comme si, pour lutter contre la maltraitance animale, on amenait les gens aux arènes voir comment on tue un taureau." Librada Moreno, responsable de communication d’Ecologistas en Acción Málaga à franceinfo

L'écologiste pointe du doigt une opération qui semble aggraver le problème qu’elle prétend combattre. Et estime qu'il y a mieux à faire pour lutter contre le réchauffement : "Les gens savent parfaitement que la glace fond au soleil. Ce n’est pas une prise de conscience ! On veut des politiques réelles contre le changement climatique." D'autant plus que l'iceberg voyage dans un container réfrigéré : "Un autre gaspillage d'énergie et une insulte à la lutte climatique", dénonce l'ONG.

Les habitants de Malaga jugeront sur pièce à la mi-septembre – si bien sûr l’énorme glaçon arrive à bon port.