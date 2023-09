Environnement : en 2022, la France "n'atteint pas son objectif" de réduction des gaz à effet de serre, déplore le Réseau action climat

La directrice des programmes de Réseau action climat, Anne Bringault, pointe sur France Inter une "dépendance aux carburants fossiles" et un décalage entre "des objectifs climatiques parfois ambitieux" et un manque de "mesures cohérentes".

La France est-elle vraiment à la hauteur de ses ambitions, en matière de climat ? "Pas vraiment", répond sur France Inter Anne Bringault, directrice des programmes au Réseau action climat. Il dévoile jeudi 14 septembre les chiffres 2022 de son Observatoire climat-énergie. Le résultat est sans appel : "Sur la baisse des émissions nettes d'émissions de gaz à effet de serre, la France n'atteint pas son objectif", indique-t-elle.

Le pays n'était "dans les clous" que dans "deux secteurs", à savoir "l'industrie et le bâtiment". C'est dû à des "contraintes externes" et pas à des "mesures structurelles", souligne-t-elle. "Il y a eu une crise énergétique, des prix très élevés de l'énergie [en raison de la guerre en Ukraine], qui ont fait qu'on a eu tendance à baisser sa consommation, soit par des actions de sobriété, soit par des actions de privations", rappelle-t-elle.

"On a explosé le budget carbone"

En revanche, dans le domaine des transports, "on a explosé le budget carbone". "Pourquoi ? Parce qu'on a des véhicules de plus en plus gros, et donc on consomme de plus en plus de carburant", déplore-t-elle. D'autre part, "le trafic aérien a repris quasiment comme avant le Covid". "On est toujours complètement enfermés dans notre dépendance aux carburants fossiles", regrette-t-elle.

Alors que le gouvernement présentera lundi aux partis politiques sa feuille de route sur la planification écologique, Anne Bringault affirme qu'il faut qu'elle soit "très claire, avec des ambitions fortes mais surtout des mesures en cohérence avec les objectifs". D'après elle, "jusque-là, on a eu souvent des objectifs, parfois ambitieux, mais jamais les mesures cohérentes". Or, "il nous faut vraiment, pour chaque secteur, des mesures qui nous assurent qu'on va tenir les objectifs et puis des financements avec une visibilité sur plusieurs années".