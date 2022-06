Transition énergétique : un rapport souligne les bénéfices climatiques et économiques des renouvelables en France

Le développement de l'éolien, du solaire, de la chaleur renouvelable et des agrocarburants entre 2000 et 2019 a permis d'éviter l'émission de 426 millions de tonnes d'équivalent CO2.

Le développement des énergies renouvelables en France s'est traduit par d'importants avantages climatiques et économiques, selon un rapport publié mercredi 1er juin par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Et ils devraient continuer à se matérialiser ces prochaines années, d'après l'établissement public. Ce résultat a été obtenu par le développement de l'éolien et du solaire, de la chaleur renouvelable et des agrocarburants.

"Le développement des EnR&R [énergies renouvelables et de récupération] en France entre 2000 et 2019 a permis d'éviter la consommation de 1 468 TWhep [térawattheures d'énergie primaire] de combustibles fossiles, en France et en Europe, représentant plus d'une demi-année de consommation d'énergie de la France", salue ce rapport. Ce développement a ainsi permis d'éviter l'émission de 426 millions de tonnes d'équivalent CO2.

Autre avantage, financier cette fois : une économie de "40 milliards d'euros" sur la facture énergétique française. L'étude conclut à "l'intérêt majeur" du développement des renouvelables pour réduire les importations d'énergies fossiles. Une thématique aujourd'hui d'actualité avec l'urgence climatique, mais aussi le souhait de l'Europe de se sevrer du pétrole et du gaz russes depuis l'invasion de l'Ukraine.