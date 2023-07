Le tourisme n’est pas neutre d’un point de vue écologique : c’est 11% des émissions de gaz à effet de serre en France et ça génère beaucoup de dégâts sur les écosystèmes. Alors comment réduire son impact individuel ? Réponses avec la chronique "Une planète, des solutions", réalisée par NOWU en partenariat avec franceinfo.

Le changement climatique et l’urgence environnementale ne prennent pas de repos : raison de plus pour faire attention à ses propres pratiques lorsqu’on part en vacances.

Car le tourisme génère de nombreux impacts sur l’environnement. D’abord, on estime que le secteur serait responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. À l’échelle de la France, c’est 11% des émissions du pays.

Mais au-delà de l’empreinte carbone, le tourisme a d’autres conséquences : la surfréquentation de certains sites peut mener à une dégradation des écosystèmes, à la perturbation de la faune, à d’autres types de pollutions… Par exemple, 52% des déchets en mer Méditerranée sont issus du tourisme balnéaire selon un rapport de WWF. Alors comment limiter son impact et être un touriste éco-responsable ?

Tourisme responsable : les transports sont le premier pôle d’émissions carbone

Le premier pôle d’émissions de gaz à effet de serre du secteur touristique est le transport : ça représente 69% des émissions du secteur en France.

Éviter l’avion est le premier bon réflexe car c’est le mode de transport le plus polluant : un aller-retour Paris-New York en avion émet 1 tonne de carbone par personne, soit la moitié de ce qu’il faudrait par an et par personne pour respecter les objectifs de l’Accord de Paris et limiter la hausse des températures à +1,5°C.

Privilégier le train ou le vélo si c’est possible, c’est le mieux pour la planète. Et en voiture, penser à adopter les réflexes de l’éco-conduite. Rouler moins vite est l’un des principaux gestes efficaces : rouler à 110km/h sur l’autoroute plutôt que 130km/h permet d’économiser 16% de carburant par km.

Les astuces pour être un touriste éco-responsable

Il y a d’autres bonnes habitudes à prendre : choisir un logement éco-responsable, ne pas trop s’exposer au soleil pour éviter d’utiliser trop de crème solaire et en choisir une sans benzophénone-3, octocrylène, homosalate et octinoxate, des filtres UV qui nuisent aux écosystèmes marins.

Dans la nature, respecter les sentiers de randonnée, ne pas allumer de feux et ne pas jeter de mégots qui peuvent démarrer des incendies (9 incendies sur 10 sont d’origine humaine), ne pas abandonner ses déchets…

Et garder toutes les bonnes habitudes que l’on a déjà chez soi !





NOWU c’est le média positif pour s’informer et se bouger pour la planète ! Sa mission : permettre aux jeunes de devenir des acteurs face aux défis environnementaux grâce à des contenus déculpabilisants et tournés vers les solutions.