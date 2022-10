Environnement : pourquoi ne pas prendre son vélo pour se rendre au travail ?

Mercredi 5 octobre, la rubrique "Un geste pour la Terre " du JT de 13 Heures s’intéresse au vélo. En Côte-d'Or, Pierre-Yves Goux a décidé d'opter pour le vélo après s’être fait voler sa voiture. Au lieu d’en racheter une, il a investi 4 000 euros dans un vélo à assistance électrique. Cette aide est indispensable, selon lui, pour parcourir les 20 km qui séparent son domicile, à la campagne, et Dijon (Côte-d’Or) où il travaille trois jours par semaine. Le point noir reste les routes départementales chargées.

Le vélo plutôt que le bus

Malgré les aléas comme le brouillard, l’envie de pédaler est souvent plus forte que celle de prendre le bus. Il met une heure pour rallier Dijon à vélo, contre 40 minutes en voiture. Pierre-Yves Goux économise ainsi plusieurs milliers d’euros par an, entre l’essence, l’assurance et les réparations. "Écologiquement parlant, je me dis, c’est pas mal aussi de faire un petit geste pour la planète", ajoute-t-il.