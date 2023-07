Crise climatique : à quoi la France pourrait-elle ressembler en 2050 ?

Des scientifiques ont examiné des exemples concrets de l'impact que pourraient avoir les émissions de gaz à effet de serre sur la France en 2050. Les changements pourraient être rapides et spectaculaires.

À Lacanau (Landes), d'ici 2050, l'océan aura fait reculer la côte. 1 200 logements, une centaine de commerces et d'industries, des routes... 40% de la station balnéaire aura disparu. Dans les Alpes, la station d'Avoriaz devra faire face au manque de neige. À 1 800 mètres d'altitude, la saison de ski sera plus courte de 3 semaines. "Si on ne se limite en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on a des scénarios qui impliquent un effondrement d'une partie de la calotte glacière antarctique, ce qui nous amène autour de 1,7 mètres d'élévation en 2100", explique Gonéri Le Cozannet, spécialistes des risques côtiers, BRGM.

Une saison des incendies trois fois plus longue ?

À travers 15 exemples concrets, les scientifiques de l'assurer Axa Climate ont quantifié les impacts du réchauffement. Dans le centre de la France, une baisse de récoltes de maïs de 25% est anticipée. Dans les Landes, la saison des incendies pourrait être trois fois plus longue. Dans le bassin de la Loire, la capacité de recharge des nappes phréatiques baisserait de 30%.