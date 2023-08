Environnement : une famille essaie de limiter son empreinte carbone

Au-delà d’éventuelles politiques publiques suffisantes, comment peser à l’échelle citoyenne pour réduire les émissions de CO2 ? Une famille a montré au 20 Heures ses résultats.

C’est dans un hameau isolé du Lot qu’un couple a décidé de s’installer. Lui est ingénieur dans l’informatique, elle, opératrice dans une usine. Les enfants partis, ils ont rénové une petite maison. Pour les équipes de France 2, ils ont calculé leur empreinte carbone sur un site dédié. Résultat : 8,3 tonnes de CO2 par personne et par an, un peu moins que la moyenne nationale (9,9 tonnes) mais encore très loin de l’objectif de neutralité carbone fixé à 2 tonnes. Le plus mauvais point est leur transport, avec 3,3 tonnes de CO2. Le couple possède deux voitures et ne peut pas s’en passer en vivant à la campagne. Leur point fort est leur logement, avec 0,6 tonne seulement, car la maison est isolée, chauffée avec un poêle à bois, et sans climatisation l’été.

Essentiel, mais pas suffisant

Si l’initiative citoyenne est importante, selon le Giec, il faut agir au-delà : "Les consommateurs représentent à peu près un quart de l’effort à fournir. (…) C’est l’action des entreprises et des pouvoirs publics qui doit être déterminante", explique François Gemenne, politologue expert du Giec. Le groupe recommande de taxer les activités les plus polluantes et de décarboner l’industrie et l’agriculture.