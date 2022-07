Énergie : à Venise, les vaporettos carburent à l’huile de friture usagée

C’est une alternative aux énergies fossiles. À Venise, les vaporettos naviguent avec de l'huile de friture récupérée dans les restaurants. Cela est moins cher, plus écolo et totalement inodore.

Visiter Venise (Italie) en vaporetto, un moyen de transport public qui est devenu l’emblème de la cité des Doges. Le carburant de ces vaporettos est désormais à base d’huile de cuisson. Selon les touristes, ça ne sent pas la friture à bord. "Je suis déjà venu il y a quelques années avec les diesels qu’on sentait alors que là, on ne sent quasiment rien du tout dans l’air qu’on respire", dit un touriste.



Une réduction de 15 % à 40 % des émissions polluantes

Ces huiles de fritures, devenues carburant, viennent des restaurants de Venise. Un de ces restaurants produit en cuisine 100 litres d’huile usagée par mois qu’il stocke dans des récipients. "On peut voir beaucoup plus de poissons dans les canaux maintenant", constate Sergio Fragiacomo du Bistrot de Venise. Les huiles usagées sont ensuite transformées en biodiesel. Cela permet de réduire de 15 % à 40 % les émissions polluantes.