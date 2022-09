Défi Second Hand September : un mois pour passer à la mode seconde main

Qui dit rentrée dit (souvent) achat de matériel et nouvelles tenues. La chronique “1 planète, des solutions”, réalisée par NOWU en partenariat avec France Info, propose justement une solution économique et écologique : ne pas acheter de vêtements neufs pendant tout le mois de septembre.

L’organisation Oxfam a lancé en 2018 son défi “Second Hand September” (“Septembre de la Seconde Main”) qui revient depuis tous les ans. Le principe est simple : pendant tout le mois de septembre, si vous avez besoin de nouveaux vêtements, essayez de plutôt vous tourner vers des vêtements d’occasion.

Pourquoi acheter d’occasion ? Car choisir un vêtement qui n’est pas neuf permet d’éviter l’impact environnemental lié à sa production. L’industrie de la mode émet aujourd’hui entre 2% et 10% des émissions de CO2. Elle consomme aussi énormément d’eau : fabriquer 1 seul T-shirt nécessite l’équivalent en eau de 70 douches.

Donner une seconde vie à un vêtement qui a déjà été porté permet aussi de ne pas générer un déchet supplémentaire. Pour rappel, l’équivalent d’un camion poubelle de tissu est brûlé ou enfoui chaque seconde dans le monde !

En 2021, plus d’un Français sur 3 a acheté de seconde main selon une étude de l’Institut Français de la Mode. Pour faire comme eux et si vous voulez relever le défi du Second Hand September, vous pouvez vous tourner vers les friperies, des sites spécialisés dans la revente de vêtements en ligne (comme Vinted, Videdressing, ou Depop), ou tout simplement demander autour de vous à vos proches s’ils ont des vêtements qu’ils ne portent plus et qu’ils seraient prêts à donner.

Pour retrouver d’autres informations et solutions sur le sujet, rdv sur le site de NOWU

Rendez-vous dès maintenant et tout au long du mois de septembre sur le site de NOWU, pour retrouver d’autres infos et solutions sur le sujet !

NOWU c’est le média positif pour s’informer et se bouger pour la planète ! Sa mission : permettre aux jeunes européens de devenir des acteurs face aux défis environnementaux grâce à des contenus déculpabilisants et tournés vers les solutions.