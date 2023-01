Bonne résolution pour 2023 : comment calculer et réduire son empreinte carbone ?

Durée de la vidéo : 3 min.

FranceInfo

Article rédigé par Nicolas Quénard - NOWU France Télévisions

Et si cette année, connaître son impact environnemental et les astuces pour réduire son empreinte carbone devenait la bonne résolution à prendre ? En partenariat avec France Info, NOWU vous donne quelques clés pour calculer votre impact sur le climat et les solutions pour le réduire.