Douche-champignonnière, compost ou "cocotte du futur"… Bienvenue dans l'appartement-témoin de l'adaptation au changement climatique

Un couple mène actuellement une expérience originale à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Ils vivent depuis juillet en autonomie dans un appartement de 28 m² pour prouver qu'il est possible de vivre normalement tout en n'émettant que deux tonnes de CO² par an et par personne.

Transportons-nous en 2040. Nous sommes accueillis par Caroline Pultz dans "l'appartement du futur" à Boulogne-Billancourt. "Je vais juste fermer la porte pour garder la chaleur, parce qu'en fait on a isolé de l'intérieur avec de la laine de chanvre et on a beaucoup de vivant ici qui demandent un petit peu de chaleur, comme les grillons par exemple", explique l'architecte d'intérieur de 31 ans, qui travaille depuis quelques années déjà avec Corentin de Chatelperron. Cet ingénieur de 41 ans "cherche depuis une dizaine d'années des innovations low tech un peu partout autour du monde".

Le low tech désigne un ensemble de technologies simples à utiliser, peu coûteuses, facilement réparables et évidemment respectueuses de l'environnement. Le couple en teste une vingtaine dans cet appartement, parfois incongrues comme ce composteur créé avec un pédalier de vélo. "Il s'agit d'un prototype de broyeur manuel à manivelle, présente Caroline. La nourriture broyée repart dans un tuyau et elle tombe dans un bac." Le compost sert ensuite aux plantes cultivées ici pour être mangées. Justement pour faire la cuisine, ces bricoleurs ont une imagination sans limite. "On appelle ça la cocotte du futur, indique Corentin. C'est une Cocotte-minute qui est reliée au panneau solaire. Dessous, on a collé des résistances chauffantes et c'est en fait dans une espèce de boîte qui est hyper bien isolée thermiquement."

Le couple a aussi créé une douche très particulière : "La douche-champignonnière, on y cultive des pleurotes roses que l'on mange, explique Caroline. Cette douche a la particularité d'être économe en eau et en énergie." Leur installation a permis de faire d'importantes économies. "On ne chauffe pas dans l'appartement, on a tout isolé avec de la laine de chanvre par l'intérieur", détaille Caroline. "Le ballon d'eau chaude, la bouilloire, le système de cuisson, le frigo, tout a été pensé pour diminuer la consommation d'énergie", poursuit Corentin.

Encore quinze jours à manger des grillons et à vivre dans cette bulle du futur. Le 15 novembre, l'expérience s'arrête. Le couple retourne en 2024. Les résultats seront mis à disposition du grand public sur leur site internet à la fin de l'expérience, mi-novembre ou sur leur compte Instagram.